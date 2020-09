Aebischer fällt mindestens einen Monat aus Michel Aebischer muss eine Wettkampfpause von vier bis sechs Wochen einlegen. 25.09.2020, 16.02 Uhr

Michel Aebischer (links) wird wohl erst im November wieder auf den Rasen zurückkehren. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

(sda)

Der Schweizer Nationalspieler in Diensten der Young Boys hatte sich Mitte September beim Champions-League-Qualifikationsspiel in Dänemark gegen Midtjylland eine Knieverletzung zugezogen. Weil mit konservativer Behandlungsmethode beim Mittelfeldspieler keine Besserung eintrat, musste sich Aebischer am Freitag am Meniskus operieren lassen.