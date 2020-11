Aegerter bleibt wie erwartet in der MotoE Der Schweizer Dominique Aegerter fährt wie erwartet auch im nächsten Jahr für das deutsche IntactGP-Team in der Moto E. 25.11.2020, 14.22 Uhr

Eine von zwei Rennsiegen von Dominique Aegerter in der MotoE in Jerez: Im Nächsten Jahr will der Berner den Gesamtsieg KEYSTONE/EPA EFE/ROMAN RIOS

(sda)

In seiner Premierensaison hatte der 30-jährige Berner in der Serie mit Elektro-Motorrädern zwei von sieben Rennen gewonnen und war Gesamt-Dritter geworden. Als zwischenzeitlich Führender war er in zwei der drei letzten Rennen unverschuldet «abgeschossen» worden. Er habe deshalb «noch eine Rechnung offen».

Daneben dürfte Aegerter auch noch in der Supersport-WM auf einer Yamaha zum Einsatz kommen. Die entsprechenden Verhandlungen sind in den letzten Zügen.