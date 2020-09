Aegerter wieder auf dem Podest Dominique Aegerter erkämpft sich bei seiner Rückkehr in die MotoE im dritten Saisonrennen seinen dritten Podestplatz. 13.09.2020, 10.31 Uhr

Führt die Weltcup-Wertung in der MotoE weiterhin an: Dominique Aegerter KEYSTONE/EPA EFE/ROMAN RIOS

(sda)

Beim Grand Prix von San Marino in Misano belegte der 29-jährige Berner den 3. Rang und baute so seinen Vorsprung in der Weltcup-Gesamtwertung auf zwölf Punkte aus. Vom 5. Startplatz gestartet machte Aegerter in der letzten von nur sieben Runden noch zwei Positionen wett.

Sieger und neuer Weltcup-Zweiter wurde der Italiener Matteo Ferrari.