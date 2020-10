Ajoie empfängt den SC Bern Die Auslosung der Viertelfinals im Eishockey-Cup ergibt das Schlagerspiel zwischen dem amtierenden Cupsieger Ajoie und dem SC Bern. 25.10.2020, 20.21 Uhr

So jubelte der HC Ajoie am 2. Februar nach dem Sieg im Cupfinal über den HC Davos KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

(sda)

Der SC Langenthal, der sensationell den EV Zug eliminierte, bekommt es entweder mit dem HC Lugano oder den ZSC Lions zu tun. Zwischen Servette gegen Lausanne kommt es zu einem Léman-Derby. Ambri-Piotta trifft auf Visp oder Fribourg-Gottéron.

Zwei Achtelfinals stehen noch aus: Lugano, das am Sonntag erst sein Startspiel bestritt, trifft in den Achtelfinals auf die ZSC Lions. Und Visp (in Quarantäne) trifft noch auf Freiburg. Sollte Visp die Viertelfinals erreichen, hätten die Oberwalliser als Unterklassiger im Viertelfinal gegen Ambri Heimrecht.

Die Viertelfinals werden am 30. November oder 1. Dezember gespielt.