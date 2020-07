Alle Tests bei Neuchâtel Xamax fielen negativ aus Bei Neuchâtel Xamax gibt es aktuell offenbar keine Corona-Fälle. Alle Spieler und Staff-Mitglieder der Neuenburger haben am Freitag einen negativen Test abgelegt, wie der Klub am Samstag mitteilt. 11.07.2020, 19.12 Uhr

Xamax-Trainer Stéphane Henchoz kann aufatmen: In seinem Team gibt es keinen positiven Corona-Fall KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

(sda)

Bei Neuchâtel Xamax veranlassten sie Corona-Tests, nachdem bekannt geworden war, dass der FCZ-Spieler Mirlind Kryeziu positiv getestet worden war. Der FC Zürich hatte am Dienstag in Neuenburg gegen Xamax gespielt. Kryeziu kam dabei in der Schlussphase für ein paar Minuten zum Einsatz.