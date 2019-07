Zwei Tage vor der traditionsreichen Team-Präsentation vor tausenden Fans in der Valascia gibt Ambri-Piotta die Verpflichtung des 30-jährigen Slowenen Robert Sabolic bekannt.

Ambri-Piotta mit Robert Sabolic als Nachfolger von Kubalik Zwei Tage vor der traditionsreichen Team-Präsentation vor tausenden Fans in der Valascia gibt Ambri-Piotta die Verpflichtung des 30-jährigen Slowenen Robert Sabolic bekannt.

Robert Sabolic (links) an der WM 2017 im Zweikampf mit dem Schweizer Damien Brunner (rechts) (Bild: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT)

(sda)

Der Flügel erhielt einen Einjahresvertrag. Er soll beim Champions-League- und Spengler-Cup-Teilnehmer der nächsten Saison versuchen, den Abgang von Liga-Topskorer Dominik Kubalik (zu den Chicago Blackhawks) einigermassen abzufedern. Kubalik gleichwertig zu ersetzen, wird für Robert Sabolic nicht möglich sein.

Sabolic gilt als Arbeitstier und physisch robuster Stürmer, der sich mit Entschlossenheit im gegnerischen Slot durchzusetzen vermag. Er spielte die letzten drei Saisons in der KHL. In der letzten Saison realisierte der 1,83 m grosse und 90 kg schwere Stürmer für Nowgorod 19 Tore (30 Punkte) in 65 Meisterschaftsspielen.

Vor Beginn seiner KHL-Zeit war Sabolic in seiner Heimat sowie in Deutschland, Schweden, Tschechien und der Slowakei aktiv. Auf A-WM-Ebene (4 Teilnahmen) realisierte er für Slowenien in 26 Spielen sechs Tore und total 14 Skorerpunkte.