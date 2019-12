Arsenal so schlecht wie seit 42 Jahren nicht mehr Arsenal gewinnt auch das zweite Spiel nach der Entlassung von Trainer Unai Emery nicht. Im Heimspiel gegen Brighton setzt es für Granit Xhaka und Co. nach einem späten Gegentreffer ein 1:2 ab. 05.12.2019, 23.18 Uhr

Granit Xhaka und Arsenal am Boden: Die Londoner verlieren gegen Brighton 1:2 KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN

(sda)

Damit ist Arsenal nach der 15. Runde nur noch auf Platz 10 klassiert.

Nach der Heimpleite gegen den Aussenseiter Brighton, der zuvor drei Spiele in Folge verloren hat, wartet Arsenal nun schon seit sieben Partien und seit dem 6. Oktober auf einen Sieg in der Premier League. Die Bilanz ist umso erbärmlicher, weil Arsenal in dieser Phase unter anderem gegen Aufsteiger Sheffield United sowie die Abstiegskandidaten Southampton und Norwich City gespielt hat.

Zählt man die beiden Europa-League-Spiele gegen Vitoria Guimarães und Eintracht Frankfurt hinzu, ist Arsenal sogar schon seit neun Pflichtspielen ohne Sieg. Das hat es letztmals vor 42 Jahren gegeben.

Newcastle United ist derweil nach dem 2:0-Auswärtssieg gegen Sheffield United als Elfter so gut klassiert wie seit dem Ende der Saison 2017/18 nicht mehr. Die Nordengländer haben drei der letzten fünf Spiele gewonnen. Fabian Schär sass zum dritten Mal in Folge nur auf der Ersatzbank. Zuvor hatte er drei Spiele wegen einer Knieverletzung verpasst. Sein letzter Einsatz geht zurück auf den 19. Oktober.

Telegramme:

Sheffield United - Newcastle United 0:2 (0:1). - 30'409 Zuschauer. - Tore: 15. Saint-Maximin 0:1. 71. Shelvey 0:2. - Bemerkung: Newcastle United ohne Schär (Ersatz).

Arsenal - Brighton & Hove Albion 1:2 (0:1). - Tore: 36. Webster 0:1. 50. Lacazette 1:1. 80. Maupay 1:2. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Rangliste:

1. Liverpool 15/43 (37:14). 2. Leicester City 15/35 (35:9). 3. Manchester City 15/32 (43:17). 4. Chelsea 15/29 (30:21). 5. Wolverhampton 15/23 (21:17). 6. Manchester United 15/21 (23:18). 7. Crystal Palace 15/21 (14:18). 8. Tottenham Hotspur 15/20 (25:23). 9. Sheffield United 15/19 (17:15). 10. Arsenal 15/19 (21:23). 11. Newcastle United 15/19 (15:22). 12. Burnley 15/18 (21:24). 13. Brighton & Hove Albion 15/18 (18:22). 14. Bournemouth 15/16 (18:21). 15. West Ham United 15/16 (17:25). 16. Aston Villa 15/15 (22:24). 17. Southampton 15/15 (17:33). 18. Everton 15/14 (16:27). 19. Norwich City 15/11 (16:32). 20. Watford 15/8 (9:30).