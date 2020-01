Auch Olympiasieger Dänemark mit Fehlstart Wie Frankreich startet auch Olympiasieger Dänemark mit einer Niederlage in die erste Gruppenphase der EM in Österreich uns Skandinavien. Die Dänen unterliegen dem erstaunlichen Island 30:31. 11.01.2020, 20.22 Uhr

Die weiteren Teams in der erstklassig besetzten Gruppe E sind Ungarn und Russland. Die Ungarn siegten gegen die Russen 26:25.. Der zweifache Europameister Dänemark wird voraussichtlich beide Partien gewinnen müssen, um in eine Sechsergruppe der Zwischenrunde zu kommen.

In der Gruppe C errang Spanien gegen Deutschland, den Europameister 2016, einen nie gefährdeten 33:26-Sieg. Da diese Gruppe ein starkes Leistungsgefälle aufweist, dürften jedoch sowohl Spanien als auch Deutschland die Zwischenrunde erreichen. Spanien tritt noch gegen die Niederlande an, Deutschland gegen Lettland.