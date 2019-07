Die Schweizer Mixedstaffel über 4x100 m Crawl verbessert am vorletzten WM-Tag in Gwangju den Landesrekord um mehr als fünfeinhalb Sekunden und klassiert sich im 11. Rang.

Auch Schweizer Mixedstaffel über 4x100 m Crawl mit Rekord

Die Schweizer Staffelschwimmer freuen sich über den deutlich unterbotenen Schweizer Rekord (Bild: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER)

(sda)

Roman Mityukov, Antonio Djakovic, Maria Ugolkova und Noemi Girardet schlugen in Südkorea nach 3:29,14 an. Vor vier Jahren an der WM in Kasan hatten Ugolkova und Girardet zusammen mit Lukas Räuftlin und Jean-Baptiste Febo noch 3:34,72 benötigt. In Gwangju fehlten dem Schweizer Quartett knapp zwei Sekunden zur Qualifikation für den Final.

Thierry Bollin (21. Rang) verpasste im Vorlauf über 50 m Brust in 25,37 seine eigene Bestleistung um drei Zehntel. Um die Halbfinals der Top 16 zu erreichen, fehlten dem erst 19-jährigen Berner nur 0,12 Sekunden. Ebenfalls im Vorlauf ausgeschieden sind Nina Kost (30.), die über 50 m Crawl in 25,74 um fast sieben Zehntel über ihrem Landesrekord blieb, und Lisa Mamié (25.), der über 50 m Brust in 31,70 auch drei Zehntel zu ihrer Rekordmarke fehlten.