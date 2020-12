Super League Auch St. Gallens Victor Ruiz positiv getestet Nur drei Tage nach Innenverteidiger Leonidas Stergiou vermeldet der FC St. Gallen mit Victor Ruiz einen weiteren Corona-Fall. 21.12.2020, 12.14 Uhr

St. Gallens Victor Ruiz (stehend), hier im Kampf um den Ball mit Luganos Roman Macek, ist positiv auf Covid-19 getestet KEYSTONE/EDDY RISCH

(sda)

Am Samstagmorgen klagte Victor Ruiz über leichte Krankheitssymptome und begab sich daraufhin in Isolation. Der am Sonntag durchgeführte Corona-Test fiel positiv aus.

Nach Absprache mit dem Kantonsarztamt können die Ostschweizer den Spielbetrieb unter Einhaltung des Schutzkonzepts fortführen. Am Dienstag steht der Super-League-Spitzenkampf im eigenen Stadion gegen Leader Young Boys auf dem Programm.