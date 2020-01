Bader zieht per Saisonende von Davos nach Bern Thierry Bader wechselt per Saisonende vom HC Davos zum SC Bern. 23.01.2020, 16.54 Uhr

Thierry Bader (vorne) kurvt kommende Saison im SCB-Dress übers Eis. KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI

(sda)

Der Stürmer unterschrieb für drei Jahre. Der 22-jährige Winterthurer begann seine Karriere in der höchsten Spielklasse in Kloten und steht seit der Saison 2018/19 bei den Bündnern unter Vertrag. Bader hat in der National League bislang 147 Spiele (5 Tore/15 Assists) absolviert.