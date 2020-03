Barcelona und Sponsor spenden 30'000 Masken Der FC Barcelona liefert 30'000 Schutzmasken an die katalanische Regierung, um damit beim Kampf gegen die Corona-Krise zu helfen. 28.03.2020, 16.36 Uhr

FC Barcelona spendet Schutzmasken KEYSTONE/EPA EFE/ANDREU DALMAU

(sda/dpa)

Das teilte der Klub am Samstag mit. Die Masken seien in China produziert und vom Unternehmen Taiping gespendet worden, hiess es in einer Mitteilung. Die Versicherung gehört zu den Sponsoren des Vereins für den chinesischen Markt.