Basels Kaiser leihweise zum FC Schaffhausen Der FC Basel leiht den Innenverteidiger Yves Kaiser für ein halbes Jahr zum FC Schaffhausen aus. 03.01.2020, 14.46 Uhr

Basels Verteidiger Yves Kaiser soll in der Challenge League Spielpraxis sammeln KEYSTONE/GAETAN BALLY

(sda)

Beim Vorletzten der Challenge League soll der Schweizer U21-Internationale zu mehr Spielpraxis kommen.

Kaiser debütierte letzte Saison in der ersten Mannschaft des FCB, kam in der aktuellen Spielzeit aber lediglich in der Promotion League zum Einsatz.