Bayern München zum 8. Mal in Serie deutscher Meister Bayern München kürt sich zum 8. Mal in Serie zum deutschen Meister. 16.06.2020, 20.33 Uhr

Robert Lewandowski schiesst die Bayern zum 8. Meistertitel in Folge KEYSTONE/AP/Martin Meissner

(sda)

Der Rekordchampion sichert sich den 30. Meistertitel der Klubgeschichte zwei Runden vor Schluss dank einem 1:0-Sieg über das abstiegsgefährdete Werder Bremen. Den entscheidenden Treffer für die Bayern erzielte Robert Lewandowski in der 43. Minute auf Pass von Jérôme Boateng.

Feiern konnten derweil auch die Spieler von Union Berlin und ihr Trainer, der Zürcher Urs Fischer. Dank einem 1:0-Heimsieg gegen Paderborn ist Union der Klassenerhalt zwei Runden vor dem Ende sicher.

Nach den beiden Niederlagen gegen Bayern München und Freiburg ist Borussia Mönchengladbach im Kampf um einen Champions-League-Startplatz der Befreiungsschlag geglückt. Beim 3:0-Heimsieg gegen Wolfsburg avancierte neben Jonas Hofmann, der zwei Tore erzielte, der Schweizer Breel Embolo zur entscheidenden Figur des Spiels. Der Schweizer Internationale, der aufgrund der Verletzung von Marcus Thuram in die Startformation zurückgekehrt war, stand mit einer schönen Einzelleistung am Ursprung des 1:0.

Mittels Übersteiger entledigte sich Embolo in der 11. Minute seinem Bewacher John Brooks ehe er Teamkollege Hofmann mit dem Aussenrist perfekt lancierte. Auch beim zweiten Tor von Hofmann nach einer halben Stunde hatte Embolo, der in der 81. Minute ausgewechselt wurde, einen Fuss im Spiel.

Dank dem Sieg sind Gladbachs Chancen, in der nächsten Saison vom Geldtopf der Champions League zu profitieren, wieder gewachsen. Nachdem die Borussia den vierten und letzten Startplatz für die Königsklasse durch die beiden Niederlagen zuletzt an Bayer Leverkusen hatte abtreten müssen, ist sie zumindest vorübergehend wieder an der Werkself vorbeigezogen. Leverkusen kann allerdings am Mittwoch mit einem Sieg gegen Köln wieder um einen Punkt vorlegen.

Telegramm und Rangliste:

Werder Bremen - Bayern München 0:1 (0:1). - Tor: 43. Lewandowski 0:1. - Bemerkungen: Werder Bremen ohne Lang (nicht im Aufgebot). 79. Gelb-Rote Karte Davies (Bayern München).

Union Berlin - Paderborn 1:0 (1:0). - Tor: 27. Zolinski (Eigentor) 1:0.

Freiburg - Hertha Berlin 2:1 (0:0). - Tore: 61. Grifo 1:0. 66. Ibisevic (Foulpenalty) 1:1. 71. Petersen 2:1.

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg 3:0 (2:0). - Tore: 11. Hofmann 1:0. 30. Hofmann 2:0. 65. Stindl 3:0. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi (verwarnt/im nächsten Spiel gesperrt) und Embolo (bis 81.), ohne Zakaria (verletzt). Wolfsburg mit Mbabu und Steffen, ohne Mehmedi (verletzt).

Rangliste: 1. Bayern München* 32/76 (93:31). 2. Borussia Dortmund** 31/66 (82:35). 3. RB Leipzig 31/62 (77:32). 4. Borussia Mönchengladbach 32/59 (61:38). 5. Bayer Leverkusen 31/57 (57:41). 6. Wolfsburg 32/46 (44:41). 7. SC Freiburg 32/45 (43:44). 8. Hoffenheim 31/43 (42:52). 9. Schalke 04 31/39 (36:48). 10. Eintracht Frankfurt 31/38 (53:56). 11. Hertha Berlin 32/38 (45:57). 12. Union Berlin 32/38 (38:54). 13. 1. FC Köln 31/35 (48:59). 14. Augsburg 31/35 (42:57). 15. Mainz 05 31/31 (39:63). 16. Fortuna Düsseldorf 31/28 (33:61). 17. Werder Bremen 32/28 (35:65). 18. Paderborn 32/20 (34:68).

*Meister

**Champions League