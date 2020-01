Behrami spielt von Anfang an, Genoa punktet Valon Behrami kommt in der Serie A beim abstiegsgefährdeten Genoa das erste Mal von Beginn weg zum Einsatz. Mit Erfolg: Das Team aus Ligurien trotzt Fiorentina ein 0:0 ab. 25.01.2020, 20.10 Uhr

Valon Behrami kommt bei Genoa zum Debüt in der Startformation KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

(sda)

Für die Gäste, die dank dem Remis in der Tabelle den letzten Platz an Brescia abtraten, wäre sogar ein Sieg im Bereich des möglichen gewesen. Der italienische Ex-Internationale Domenico Criscito hatte nach einer Viertelstunde die grosse Chance auf das 1:0, scheiterte mit seinem flach in die Mitte geschossenen Foulpenalty an Fiorentinas polnischem Goalie Bartlomiej Dragowski.

Behrami war bis in die letzte Minute der regulären Spielzeit wichtiger Bestandteil des Fünf-Mann-Mittelfelds der Gäste, ehe er durch den 22-jährigen Filip Jagiello ersetzt wurde. Nach zwei Kurzeinsätzen gegen Verona und Sassuolo kam der Schweizer damit erstmals von Beginn weg zum Einsatz.

Telegramm und Rangliste:

SPAL Ferrara - Bologna 1:3 (1:1). - 12'622 Zuschauer. - Tore: 23. Petagna (Foulpenalty) 1:0. 24. Vicari (Eigentor) 1:1. 59. Barrow 1:2. 63. Poli 1:3. - Bemerkungen: Bologna ohne Dzemaili (nicht im Aufgebot/vor Wechsel nach China).

Fiorentina - Genoa 0:0. - Bemerkungen: Genoa mit Behrami (bis 90.). 15. Criscito (Genoa) scheitert mit Foulpenalty an Dragowski.

Rangliste: 1. Juventus Turin 20/51 (39:19). 2. Inter Mailand 20/47 (41:17). 3. Lazio Rom 19/45 (46:18). 4. AS Roma 20/38 (37:22). 5. Atalanta Bergamo 20/35 (50:28). 6. AC Milan 21/31 (22:26). 7. Cagliari 20/30 (35:31). 8. Parma 20/28 (27:27). 9. Torino 20/27 (26:28). 10. Bologna 21/27 (32:33). 11. Hellas Verona 19/26 (22:22). 12. Fiorentina 21/25 (25:29). 13. Napoli 20/24 (28:28). 14. Udinese 20/24 (19:31). 15. Sassuolo 20/22 (32:35). 16. Sampdoria Genua 20/19 (20:33). 17. Lecce 20/16 (23:39). 18. Genoa 21/15 (21:41). 19. Brescia 21/15 (19:39). 20. SPAL Ferrara 21/15 (15:33).