Belinda Bencic scheitert im Achtelfinal des Premier-Turniers in Toronto an der Weltnummer 7 Jelina Svitolina klar 2:6, 4:6.

Belinda Bencic scheitert im Achtelfinal des Premier-Turniers in Toronto an der Weltnummer 7 Jelina Svitolina klar 2:6, 4:6.

Bencic in Toronto erstmals geschlagen Belinda Bencic scheitert im Achtelfinal des Premier-Turniers in Toronto an der Weltnummer 7 Jelina Svitolina klar 2:6, 4:6.

Vergebens gegen das Ausscheiden gekämpft: Belinda Bencic (Bild: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER)

(sda)

Die Partie musste beim Stand von 2:4 im ersten Satz wegen Regens unterbrochen werden, auch danach fand die 24-jährige Ostschweizerin aber nicht mehr ins Spiel.

Bencic verlor gleich im ersten Game ihren Aufschlag. Wenig später liess sich Switolina pflegen, zeigte in der Folge aber keinerlei Beeinträchtigung. Angesichts eines 1:4-Rückstands im zweiten Satz war es dann die Schweizerin, die den Physiotherapeuten in Anspruch nahm. Sie wehrte in der Folge beim Stand von 2:5 respektive 4:5 insgesamt vier Matchbälle ab. Am Ende behielt aber die Masters-Siegerin vom letzten herbst im dritten Duell mit Bencic erstmals die Oberhand.

Es war in Kanada nach acht Siegen die erste Niederlage für Bencic überhaupt, die 2015 das Turnier gewonnen hatte und seither nie mehr antreten konnte. In der Weltrangliste bleibt sie auf Platz 12, im Jahresranking, das über die Teilnahme am WTA-Masters entscheidet, könnte sie von Switolina von Rang 7 verdrängt werden.