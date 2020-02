Bencic nach Zweisatzsieg in den Viertelfinals

Belinda Bencic steht am WTA-Turnier in Doha in den Viertelfinals. Die 22-Jährige aus Wollerau gewinnt ihren Achtelfinal gegen die für Kasachstan spielende Julia Putinzewa (WTA 32) 6:4, 6:3.