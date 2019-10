Bencic trifft an den WTA Finals auf Barty, Osaka und Kvitova

Schwieriges Los für Belinda Bencic: Die Schweizerin trifft an den am Sonntag beginnenden WTA Finals in Shenzhen auf Ashleigh Barty (WTA 1), Naomi Osaka (WTA 3) und Petra Kvitova (WTA 6).