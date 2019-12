Bencic zur Comeback-Spielerin des Jahres gewählt Die 22-jährige Belinda Bencic (WTA 8) wird von der WTA zur Comeback-Spielerin des Jahres erkoren. 11.12.2019, 17.50 Uhr

Belinda Bencic küsst in Moskau den Pokal. KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV

(sda)

Die Ostschweizerin, die im Februar 2016 schon einmal in die Top Ten vorgestossen war, rutschte nach einer Verletzung 2017 bis auf Position 318 des Rankings ab. Das Jahr 2019 nahm sie als Nummer 38 in Angriff. Auch dank der Turniersiege in Dubai und Moskau schaffte sie im November die erstmalige Qualifikation für die WTA-Finals.