Bern hat wieder ein Wankdorfstadion Ein geschichtsträchtiger Name kehrt zurück auf die grosse Fussballbühne: In Bern gibt es ab Mittwoch (1. Juli) wieder ein Stadion Wankdorf. 29.06.2020, 16.20 Uhr

Der neue Name des Stadions ist unübersehbar. Der Berner Fussballtempel heisst ab Mittwoch nicht mehr «Stade de Suisse», sondern wieder «Wankdorf» - so wie früher. Am Montag wurden gelbe Sitze auf der Gegentribüne montiert. Stuhl für Stuhl: Im Wankdorf entsteht ein neuer Schriftzug.

(sda)

Möglich machte dies der Stadion-Nachbar CSL Behring. Das Biotech-Unternehmen sicherte sich für mindestens fünf Jahre die Namensrechte und entschied, dass das Berner Fussballstadion künftig wieder nach dem Standortquartier benannt ist.

Der Name weckt besonders in Deutschland gute Erinnerungen: 1954 wurde die deutsche Elf im alten Wankdorfstadion erstmals Weltmeister, der Sieg gegen Ungarn ging als «Wunder von Bern» in die Fussballgeschichte ein.

Das Stadion mit seinen vier imposanten Flutlichtmasten wurde 2001 in die Luft gesprengt. An seiner Stelle entstand eine moderne Fussballarena mit dem Namen «Stade de Suisse». Das neue Stadion schlossen die Bernerinnen und Berner rasch ins Herz, der Name aber blieb ihnen fremd.

Entsprechend positiv war das Echo in der Bevölkerung, als vor einigen Monaten die Namensänderung bekannt wurde. Am Montag nun wurden auf der Gegentribüne ein Teil der schwarzen Stühle durch gelbe ersetzt, so dass der Schriftzug «Wankdorf» unübersehbar ist.

Heimmannschaft ist der BSC Young Boys, der amtierende Schweizermeister.