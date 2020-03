Bestzeit für Mauro Caviezel vor Favorit Alexis Pinturault Mauro Caviezel führt das Klassement nach dem ersten Teil der Weltcup-Kombination in Hinterstoder an. Der Bündner fährt im Super-G Bestzeit. 01.03.2020, 11.01 Uhr

Mauro Caviezel fuhr im Super-G der Kombination in Hinterstoder Bestzeit KEYSTONE/AP/Marco Trovati

(sda)

Caviezel legte damit die Basis für den ersten Podestplatz in der Kombination. In dieser Disziplin weist er die 4. Ränge in Bormio im Dezember 2017 und in Wengen im Januar 2019 als Bestergebnisse aus.

Caviezel war trotz eines missratenen Starts 23 Hundertstel schneller als Alexis Pinturault, der als klarer Favorit auf den Sieg gilt. Der Franzose hat nicht nur alle Chancen auf den Tagessieg, sondern auch auf den Gewinn der Disziplinen-Wertung. Dieses Klassement führt er nach zwei der drei Wettkämpfe mit 68 Punkten Vorsprung vor Aleksander Kilde an. Der Norweger liegt nach dem Super-G in Hinterstoder mit einem Hundertstel Rückstand auf Pinturault auf Platz 3.

Die weiteren Schweizer vermochten mit Mauro Caviezel nicht mitzuhalten. Luca Aerni als Nächstbester büsste Luca Aerni 1,6 Sekunden auf seinen Teamkollegen ein.