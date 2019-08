Das derzeit erfolgreichste Schweizer Beachvolleyball-Frauenduo Nina Betschart/Tanja Hüberli scheidet an den Europameisterschaften in Moskau überraschend schon in den Sechzehntelfinals aus.

Betschart/Hüberli scheitern bereits im EM-Sechzehntelfinal

Überraschendes Out im Sechzehntelfinal: Nina Betschart (rechts) und Tanja Hüberli müssen an der EM in Moskau früher als erwartet die Segel streichen (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Betschart/Hüberli unterlagen den Österreicherinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig nach hartem Kampf 20:22, 21:19, 13:15. Im Entscheidungssatz verspielten die letztjährigen EM-Zweiten eine 11:9- und 13:12-Führung.

Betschart/Hüberli galten am Turnier in der russischen Hauptstadt als Mitfavoritinnen auf Gold, nachdem sie in den letzten Wochen stark aufgespielt haben. Im Juli erreichten die beiden Zentralschweizerinnen sowohl an den Weltmeisterschaften in Hamburg wie auch am Major-Turnier in Gstaad als jeweils bestklassiertes europäisches Team den 4. Rang.

Damit verbleibt mit Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré nur noch ein Schweizer Frauenteam im EM-Turnier. Die Zürcherin und die Bernerin qualifizierten sich als Gruppensiegerinnen direkt für die Achtelfinals und treffen dort am Freitagnachmittag entweder auf die Slowakinnen Andrea Strbova/Natalia Dubovcova oder die Deutschen Kim Behrens/Cinja Tillmann.