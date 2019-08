Bianca Andreescu meldet sich zurück Die 19-jährige Kanadierin Bianca Andreescu erreicht nach monatelangen Schulter-Beschwerden in Toronto den Final.

Bianca Andreescu spielt am Sonntag in Toronto um den Titel (Bild: KEYSTONE/EPA/WARREN TODA)

(sda)

Andreescu (WTA 27) setzte sich im Halbfinal gegen die Amerikanerin Sofia Kenin mit 6:4, 7:6 (7:5) durch. In ihrem dritten WTA-Final des Jahres trifft Andreescu am Sonntag entweder auf Serena Williams (WTA 10) oder die tschechische Qualifikantin Marie Bouzkova (WTA 91)

Serena Williams erreichte den Halbfinal dank dem 6:3, 6:4 gegen Naomi Osaka, die trotz der Niederlage am Montag Ashleigh Barty als Nummer 1 der Welt ablösen wird. Serena Williams liess bei ihrem ersten Turnier seit der Finalniederlage in Wimbledon - und im ersten Duell mit Osaka seit dem verlorenen Final am letztjährigen US Open - ihrer Gegnerin aus Japan keine Chance.