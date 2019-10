Biel dank Sieg in Freiburg wieder Leader

Gregory Hofmann vom EV Zug, Doppeltorschütze beim 5:1 gegen Ambri, führt die Torschützenliste der National League bereits wieder an (9 Tore und 5 Assists in 10 Spielen) (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

Biels Goalie Jonas Hiller, schon vor dieser Runde mit 94,34 % Fangquote die Nummer 1 aller Torhüter in der National League, parierte in Freiburg 27 Schüsse von 28 (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

In Jubelstimmung: Der EHC Biel steht nach einem 4:1-Sieg in Freiburg wieder an der Spitze der National League (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)