Bottas im Qualifying schneller als Hamilton Valtteri Bottas sichert sich bei der Rückkehr der Formel 1 nach Imola die Pole-Position. Der Finne holt sich den besten Startplatz für den GP der Emilia-Romagna vor Teamkollege Lewis Hamilton. 31.10.2020, 15.20 Uhr

Valtteri Bottas steht in Imola zum vierten Mal in der laufenden Saison auf dem besten Startplatz KEYSTONE/AP/Luca Bruno

Auch im zwölften Saisonrennen wird damit ein Mercedes-Fahrer von ganz vorne in der Startkolonne losfahren. Bottas entschied das interne Duell mit seinem Teamkollegen Hamilton um knapp einen Zehntel für sich. Der Nordländer steht zum vierten Mal in der laufenden Saison auf dem besten Startplatz. Insgesamt ist es seine 15. Pole-Position in der Formel 1.

Max Verstappen im Red Bull büsste als Dritter bereits über eine halbe Sekunde auf Bottas ein. Neben dem Niederländer in der zweiten Reihe wird Pierre Gasly im AlphaTauri stehen.

Für die Fahrer des Teams Alfa Romeo war das Qualifying bereits nach dem ersten Teil zu Ende. Während sich Kimi Räikkönen mit Startplatz 18 zufrieden geben muss, wird Giovinazzi sein Heimrennen von ganz zuhinterst in der Startkolonne auf Platz 20 in Angriff nehmen.