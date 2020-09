Bottas zum Auftakt in Mugello zweimal Schnellster Valtteri Bottas drückt dem ersten Trainingstag für den ersten Grand Prix der Toskana in Mugello den Stempel auf. Der Finne fährt in beiden Einheiten die beste Rundenzeit. 11.09.2020, 12.37 Uhr

Valtteri Bottas war am ersten Trainingstag für den Grand Prix der Toskana zweimal Schnellster KEYSTONE/EPA/FIA/F1/ HANDOUT

(sda)

Die Farbe Rot steht an diesem Wochenende, an dem das Team Ferrari das Jubiläum des 1000. Starts in der Formel 1 begeht, im Mittelpunkt. Die Autos mit Charles Leclerc und Sebastian Vettel sind in Erinnerung an die legendären Autos der Fünfzigerjahre in dunklerem Ton gehalten. Daneben haben sich auch die Verantwortlichen des Internationalen Automobil-Verbandes etwas einfallen lassen. Der vom Deutschen Bernd Mayländer pilotierte Safety-Car kommt nicht im traditionellen Silber, sondern in leuchtendem Rot daher.

Für Leclerc und Vettel wird es auf der erstmals für ein Formel-1-Rennen genutzten, hauseigenen Strecke von Ferrari unter normalen Umständen nichts zu feiern geben. In der aussagekräftigeren Rangliste des zweiten Trainings fanden sich der Monegasse und der Deutsche mit rund anderthalb Sekunden Rückstand auf Bottas auf den Plätzen 10 und 12 wieder.

Bottas war am Nachmittag zwei Zehntel schneller als Hamilton, dessen Rundenzeit nur geringfügig besser war als die von Max Verstappen im Red Bull. Dieses Trio lag deutlich vor dem Rest des Feldes. Alexander Albon, der Teamkamerad des Niederländers, büsste beinahe eine Sekunde auf Bottas ein.

Schneller als Leclerc und Vettel war auch Kimi Räikkönen im Alfa Romeo. Der Finne, der in Mugello vor 20 Jahren seine allerersten (Test-)Runden in einem Formel-1-Auto absolviert hatte und danach von Peter Sauber engagiert wurde, belegte Platz 9. Seinen Stallgefährten Antonio Giovinazzi distanzierte Räikkönen um sechs Zehntel. Der Italiener kam nicht über Rang 17 hinaus.