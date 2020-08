Buemi zurück auf dem Podest Sébastien Buemi schafft zum zweiten Mal in dieser Saison in der Formel E den Sprung aufs Podest. 06.08.2020, 20.45 Uhr

Sebastien Buemi überzeugt im zweiten Rennen in Berlin KEYSTONE/EPA/Jose Mendez

(sda)

Der 31-jährige Waadtländer musste sich in Berlin bloss dem klaren Gesamtleader Antonio Felix da Costa geschlagen geben. Der Portugiese dominierte die Konkurrenz wie schon am Mittwoch mit beunruhigender Leichtigkeit. Schon das letzte Rennen vor Ausbruch der Corona-Pandemie Ende Februar in Marrakesch in Marokko hatte er für sich entschieden.

Buemi, der am Vortag Siebenter geworden war, fehlte ein wenig Geschwindigkeit, um Da Costa zu kitzeln. «Es war enger, als ich erwartet hatte», bilanzierte er. Mit dem Resultate war Buemi sehr zufrieden: «Ich wollte in die Top 5.» Insofern kann er den kommenden vier Rennen in Berlin Tempelhof (8./9. und 12./13. August) positiv entgegenblicken. Allerdings wird die Strecke zweimal geändert. Die nächsten zwei Rennen werden im Gegensatz zu den ersten beiden in der üblichen Richtung ausgetragen.

Mit Edoardo Mortara als Achter holte ein zweiter Schweizer Punkte. Nico Müller und Neel Jani belegten die Plätze 14 respektive 16.