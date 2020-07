BVB-Keeper Bürki bricht Lanze für Favre Borussia Dortmunds Torhüter Roman Bürki bricht eine Lanze für Trainer Lucien Favre und verweist auf dessen Punkterekord pro Spiel. 01.07.2020, 09.09 Uhr

BVB-Goalie Roman Bürki bricht eine Lanze für Lucien Favre KEYSTONE/EPA/MAJA HITIJ / POOL

(sda/dpa)

Bürki hält Vergleiche von Favre mit der BVB-Ikone Jürgen Klopp für völlig unangebracht. «Du kannst einem Trainer keine faire Chance geben, wenn jedes Mal von einem anderen geredet wird», sagte der 29-Jährige der «Bild».

Klopp sei ein Top-Trainer, habe viele Titel gewonnen und viele Emotionen in der Region ausgelöst. «Aber man kann ihn nicht mit Lucien Favre vergleichen. Und nochmal: Der Trainer, den wir jetzt haben, hat den Punkterekord beim BVB aufgestellt - nicht Jürgen Klopp!»

Klopp holte mit dem BVB 2011 und 2012 den Titel, ehe er 2015 nach einer verkorksten Saison zurücktrat. Im Herbst desselben Jahres übernahm er Liverpool, das er vergangene Woche zur ersten englischen Meisterschaft seit 30 Jahren führte. 2019 gewann er mit den «Reds» die Champions League.

Während Klopp sowohl in Dortmund als auch Liverpool verehrt wird, steht Favre immer wieder in der Kritik. «Ich kann nicht nachvollziehen, wie man einen Trainer in Frage stellen kann, der den Vereins-Punkterekord pro Spiel aufstellt. Ich habe überhaupt keine Zweifel am Trainer», sagte Bürki, der vor wenigen Tagen seinen Vertrag mit dem BVB bis 2023 verlängert hat.