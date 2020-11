BVB verkürzt dank Haaland-Gala bei Moukoko-Debüt – Bayern stolpert Der FC Bayern zeigt kaum für möglich gehaltene Schwächen. Gegen Werder, den Fast-Absteiger der Vorsaison, gibt es nur ein 1:1. Dadurch kann der BVB auf einen Zähler heranrücken. Schalke kassiert die nächste Pleite und liegt weiter auf einem Abstiegsplatz. 21.11.2020, 17.55 Uhr

Spielten erstmals gemeinsam: Erling Haaland (links) und Youssoufa Moukoko Bild: Clemens Bilan / EPA

(sda)

Wie sagten die Bremer in den letzten zehn Jahren, wenn es gegen die Bayern ging? Ausser Spesen nichts gewesen! 19 Mal in Folge verloren sie gegen den Rekordmeister. Es waren darunter Resultate wie 0:5, 0:6, 1:6 oder 0:7. Doch am Samstag kämpften sich die Bremer in der leeren Allianz-Arena zum ersten Punkt gegen die Bayern seit dem 11. September 2010. Und am Ende hätten es sogar drei Punkte sein können; der Amerikaner Joshua Sargent scheiterte aber in den Schlussminuten alleine vor Manuel Neuer.

Gleichwohl können die Bremer zufrieden sein, denn spätestens nach der Pause und Werders Führung durch Maximilian Eggestein (45.) war der Druck der Münchner enorm. Douglas Costa traf zunächst die Latte, dann erzielte Kingsley Coman mit dem Kopf den Ausgleich, weil Bremens Keeper Jiri Pavlenka bei der Flanke nicht entschlossen aus dem Tor gekommen war (62.). Zu einem weiteren Treffer kamen die Münchner gegen die gut organisierten Bremer aber nicht - und deshalb blieben sie erstmals seit fast zwei Monaten und zehn Pflichtspielen ohne Sieg.

Die alleinige Tabellenführung konnte der Titelverteidiger aber behaupten. RB Leipzig musste sich gegen Eintracht Frankfurt mit einem 1:1 zufrieden geben und bleibt zwei Punkte hinter den Bayern klassiert.

Haalands Hattrick in 15 Minuten

Im Gegensatz zu Leipzig schlug Borussia Dortmund aus dem (halben) Fehltritt der Bayern Profit und rückte auf Platz 2 vor sowie bis auf einen Punkt an den Leader heran. In Berlin reichten der Mannschaft von Lucien Favre gegen die Hertha eine massive Steigerung nach der Pause und ein herausragender Erling Haaland für die Wende und zum 5:2-Sieg. Innerhalb von 15 Minuten gelang dem norwegischen Stürmer zunächst ein Hattrick vom 0:1-Pausenrückstand zur 3:1-Führung. Später schoss Haaland auch noch das 5:2.

Dabei zeigte der 20-jährige Haaland, was ihn so stark macht: Instinkt, Entschlossenheit und Dynamik. Bei den sieben Bundesliga-Einsätzen in dieser Saison erzielte Haaland nun zehn Tore. Einzig bei der Auswärtsniederlage in Augsburg ging er leer aus.

Telegramme

Arminia Bielefeld - Bayern Leverkusen 1:2 (0:1). - Tore: 27. Bailey 0:1. 48. Hradecky (Eigentor) 1:1. 89. Dragovic 1:2. - Bemerkung: Arminia Bielefeld mit Brunner.

Bayern München - Werder Bremen 1:1 (0:1). - Tore: 45. Eggestein 0:1. 62. Coman 1:1.

Borussia Mönchengladbach - Augsburg 1:1 (1:0). - Tore: 5. Neuhaus 1:0. 88. Caligiuri 1:1. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Embolo und Zakaria (ab 89.), ohne Lang (Ersatz), Augsburg mit Vargas (bis 82.). 67. Gelb-Rote Karte gegen Framberger (Augsburg).

Schalke - Wolfsburg 0:2 (0:2). - Tore: 4. Weghorst 0:1. 24. Schlager 0:2. - Bemerkung: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 89.) und Steffen (73.), ohne Mbabu (Ersatz).

Hoffenheim - VfB Stuttgart 3:3 (1:2). - Tore: 16. Baumgartner 1:0. 18. Gonzalez 1:1. 27. Wamangituka 1:2. 48. Sessegnon 2:2. 71. Kramaric (Foulpenalty) 3:2. 93. Kempf 3:3. - Bemerkung: VfB Stuttgart mit Kobel.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 1:1 (1:0). - Tore: 44. Barkok 1:0. 57. Poulsen 1:1. - Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Zuber (Ersatz).

Hertha Berlin - Borussia Dortmund 2:5 (1:0). - Tore: 33. Cunha 1:0. 47. Haaland 1:1. 50. Haaland 1:2. 62. Haaland 1:3. 70. Guerreiro 1:4. 79. Cunha (Foulpenalty) 2:4. 79. Haaland 2:5. - Bemerkung: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).