Camille Balanche erstmals auf dem Downhill-Podest Camille Balanche fährt im Weltcup der Downhill-Mountainbikerinnen zum ersten Mal auf das Podest.

Eine Saison Anlaufzeit genügten: Camille Balanche hat in kurzer Zeit zu den besten Downhillerinnen aufgeschlossen (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Die 29-Jährige aus Le Locle, die im Mai in Abwesenheit der Topfahrerinnen den EM-Titel gewonnen hat, wurde in Val di Sole Dritte hinter der Französin Marine Cabirou und der Australierin Tracey Hannah. Emilie Siegenthaler folgte auf Platz 5.

Balanche ist eine Spät-Einsteigerin; erst in der letzten Saison bestritt sie ihre ersten Downhill-Rennen. Davor hatte sie in anderen Sportarten national vorne mitgemischt: Als Eishockeyspielerin nahm sie 2008 an der WM teil und gehörte sie 2010 zum Schweizer Olympia-Aufgebot, als Fechterin war sie Schweizer Meisterin bei den Juniorinnen. Ihre Laufbahn als Downhillerin finanziert sich Balanche als Fitnesstrainerin und Kletterinstruktorin.