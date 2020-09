Carla Suarez Navarro an Lymphdrüsenkrebs erkrankt Die ehemalige Top-Ten-Spielerin Carla Suarez Navarro ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. 01.09.2020, 18.42 Uhr

Carla Suarez Navarro muss sich einer Chemotherapie unterziehen KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

(sda)

Wie die bald 32-jährige Spanierin via Twitter mitgeteilt hat, muss sie sich wegen des bösartigen Tumors einer sechsmonatigen Chemotherapie unterziehen. Vor einer Woche hatte sie aus «gesundheitlichen Gründen» ihren Verzicht auf die Teilnahme am US Open verkündet.

Suarez Navarro liegt im aktuellen Ranking auf Platz 71. Vor viereinhalb Jahren war sie als Nummer 6 geführt worden.