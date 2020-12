England Cavani wegen Instagram-Post für drei Spiele gesperrt Stürmer Edinson Cavani von Manchester United wird wegen eines Social-Media-Beitrags vom englischen Fussballverband hart bestraft. 31.12.2020, 17.49 Uhr

Für angeblich rassistischen Social-Media-Beitrag hart bestraft: Edinson Cavani fehlt Manchester United drei Spiele KEYSTONE/EPA/Martin Rickett / POOL

(sda/dpa)

Der 33-Jährige wurde für drei Pflichtspiele gesperrt und muss eine Busse in Höhe von 100'000 Pfund (ca. 120'000 Franken) bezahlen. Die FA wertete einen Instagram-Gruss des Uruguayers an einen Freund als «beleidigend, missbräuchlich und unangemessen». Zudem habe Cavani in dem Beitrag vom November auf die Hautfarbe oder ethnische Herkunft Bezug genommen und damit gegen FA-Regeln verstossen. Cavani fehlt den Red Devils in den kommenden Spielen in der Premier League gegen Aston Villa, im Liga-Cup gegen Manchester City und im FA-Cup gegen Watford.

Cavani hatte seinem Instagram-Post nach kurzer Zeit gelöscht und sich bereits dafür entschuldigt, dass er darin einen spanischen Begriff für Schwarze ("negrito») verwendet hatte. Der Stürmer betonte, dies sei als liebevoller Gruss gedacht gewesen, und er sei gegen jeden Rassismus. Das Wort «negrito» hat in Südamerika eine andere Bedeutung als in Grossbritannien. Sein Club Manchester United stellte sich auch deshalb demonstrativ hinter Cavani.