Chelsea siegt, Manchester City strauchelt Nach zwei sieglosen Spielen kehrt Chelsea in der 4. Runde der Premier League in die Erfolgsspur zurück. Gegen Crystal Palace siegen die Blues 4:0. Manchester City kommt derweil nicht vom Fleck. 03.10.2020, 15.47 Uhr

Die Freude ist zurück: Chelsea siegt gegen Crystal Palace klar KEYSTONE/EPA/Mike Hewitt / POOL

(sda)

Gegen Aufsteiger Leeds United kostete dem Team von Pep Guardiola ein Fehler von Goalie Ederson den zweiten Sieg im dritten Spiel. City war in Leeds nach 17 Minuten durch Raheem Sterling standesgemäss in Führung gegangen, kassierte nach einer Stunde allerdings den zwar glückhaften aber nicht unverdienten Ausgleich. Einen Corner faustete Ederson in die Füsse von Rodrigo, der aus fünf Metern ins leere Tor schiessen konnte.

Souverän löste derweil Chelsea seine Aufgabe im Londoner Derby. Das vom früheren Schweizer Nationalcoach Roy Hodgson trainierte Crystal Palace hielt an der Stamford Bridge bis zur Pause das 0:0, brach nach dem 0:1 durch Ben Chilwell fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff aber komplett ein. Kurt Zouma (66.) und zwei von Jorginho (78./82.) verwandelte Foulpenaltys führten Chelsea zum zweiten Sieg der Saison, der den Klub im Anschluss an die Topplätze hält.

Einen guten Start in der englischen Topliga erwischte Edouard Mendy. Der aus Rennes verpflichtete Ersatz für den zuletzt fehlerhaften Goalie Kepa Arrizabalaga musste sich im ersten Meisterschaftsspiel für die Blues nicht geschlagen geben.

Telegramm und Rangliste:

Chelsea - Crystal Palace 4:0 (0:0). - Keine Zuschauer. - Tore: 50. Chilwell 1:0. 66. Zouma 2:0. 78. Jorginho (Foulpenalty) 3:0. 82. Jorginho (Foulpenalty) 4:0.

Everton - Brighton & Hove Albion 4:2 (2:1). - Keine Zuschauer. - Tore: 16. Calvert-Lewin 1:0. 41. Maupay 1:1. 45. Mina 2:1. 52. Rodriguez 3:1. 70. Rodriguez 4:1. 92. Bissouma 4:2. - Bemerkungen: Brighton ohne Zeqiri (nicht im Aufgebot).

Leeds - Manchester City 1:1 (0:1). - Keine Zuschauer. - Tore: 17. Sterling 0:1. 59. Rodrigo 1:1.

Rangliste: 1. Everton 4/12 (12:5). 2. Leicester City 3/9 (12:4). 3. Liverpool 3/9 (9:4). 4. Chelsea 4/7 (10:6). 5. Leeds United 4/7 (9:8). 6. Aston Villa 2/6 (4:0). 7. Arsenal 3/6 (6:4). 8. Crystal Palace 4/6 (5:7). 9. Tottenham Hotspur 3/4 (6:4). 10. Manchester City 3/4 (6:7). 11. Newcastle United 3/4 (3:4). 12. Manchester United 2/3 (4:5). 13. West Ham United 3/3 (5:4). 14. Southampton 3/3 (3:6). 15. Wolverhampton Wanderers 3/3 (3:7). 16. Brighton & Hove Albion 4/3 (8:10). 17. West Bromwich Albion 3/1 (5:11). 18. Burnley 2/0 (2:5). 19. Sheffield United 3/0 (0:4). 20. Fulham 3/0 (3:10).