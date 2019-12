Cheptegei verbessert Weltrekord über 10 km Joshua Cheptegei aus Uganda stellt in Valencia einen Weltrekord im Strassenlauf über 10 km auf. 01.12.2019, 13.58 Uhr

Joshua Cheptegei brillierte auch auf der Strasse KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

(sda/apa/afp)

Der 23-Jährige verbesserte in 26:38 Minuten die bisherige Bestmarke des Kenianers Patrick Komon um sechs Sekunden. Cheptegei war in diesem Jahr Weltmeister im Cross und über 10'000 m auf der Bahn geworden.

Özbilen mit Europarekord

Im Marathon gelang dem für die Türkei laufenden Kenianer Kaan Kigen Özbilen mit 2:04:16 Stunden ein Europarekord. Er war um 55 Sekunden schneller wie der Brite Mo Farah im vergangenen Jahr in Chicago. Der Sieg ging in 2:03:51 Stunden an den Äthiopier Kinde Alayew. Bei den Frauen gewann Landsfrau Roza Dereje (2:18:30). Drei weitere Läuferinnen blieben unter 2:19 Stunden.