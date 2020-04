Christian Weber wird Trainer beim EHC Basel Der frühere Schweizer Internationale Christian Weber wird Trainer beim in der MySports League tätigen EHC Basel. 02.04.2020, 10.55 Uhr

Christian Weber stellt sich einer neuen Herausforderung KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Die letzten beiden Saisons amtete der 56-Jährige beim österreichischen Verein Lustenau. In der höchsten Schweizer Liga führte Weber die ZSC Lions, die SCL Tigers und die Rapperswil-Jona Lakers. Die Basler streben einen Aufstieg in die Swiss League an.