Dalic bleibt bis Ende 2022 kroatischer Nationalcoach Zlatko Dalic bleibt Trainer des WM-Zweiten Kroatien. Der kroatische Verband verlängert den Vertrag mit dem Coach bis nach der WM in Katar Ende 2022. 24.07.2020, 08.16 Uhr

Zlatko Dalic bleibt bis Ende 2022 kroatischer Nationaltrainer KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC

(sda/dpa)

Der 53-Jährige hatte das Team im Oktober 2017 übernommen und an der WM in Russland bis in den Final geführt. Dort unterlagen die Kroaten mit 2:4 gegen Frankreich. Auch für die ins nächste Jahr verschobene EM-Endrunde ist die Mannschaft von Dalic qualifiziert.