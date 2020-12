Ski alpin Daniel Yule beim Saisonauftakt Zweiter nach dem ersten Lauf Die Schweizer Slalom-Fahrer setzen beim Saisonstart in Alta Badia ein Zeichen. Daniel Yule liegt nach dem 1. Lauf auf Platz 2, Ramon Zenhäusern mit geringem Rückstand auf den Teamkollegen auf Platz 8. 21.12.2020, 10.54 Uhr

Daniel Yule liegt nach dem ersten Lauf in Alta Badia auf Platz 2 KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

(sda)

In Führung liegt Alex Vinatzer. Der 21-jährige Südtiroler war 27 Hundertstel schneller als Yule und legte damit eine zeitliche Differenz, in der sich hinter ihm gleich sieben Fahrer klassierten. Hinter Yule und vor Zenhäusern reihten sich der Österreicher Michael Matt, die Norweger Sebastian Foss-Solevaag und Henrik Kristoffersen sowie die Franzosen Alexis Pinturault und Victor Muffat-Jeandet ein. Der zweite Durchgang am Nachmittag verspricht also Hochspannung.

Als drittbester Schweizer liegt Tanguy Nef mit einer knappen Sekunde Rückstand auf Platz 12. Im zweiten Lauf werden auch Loïc Meillard, er trotz eines zeitraubenden Fehlers, Luca Aerni und Marc Rochat dabei sein. Das Trio liegt zwischen 1,7 und 2,1 Sekunden zurück. Sandro Simonet schied nach einem Einfädler aus, Noël von Grünigen verpasste die Qualifikation fürs Finale mit den besten dreissig.

Einer der grossen Favoriten ist in der Entscheidung nicht mehr dabei. Der Franzose Clément Noël rutschte im oberen Streckenteil weg. Er stieg zwar zurück, büsste dabei aber für die Qualifikation für den zweiten Lauf viel zu viel Zeit ein.