Daniela Ryf kehrt in Rapperswil in den Wettkampfbetrieb zurück

Die vierfache Ironman Weltmeisterin Daniela Ryf hat bei ihrer Rückkehr in den Wettkampfbetrieb Heimvorteil. Am 13. September geht die Solothurnerin beim Ironman 70.3 in Rapperswil an den Start.