David Alaba fehlt Bayern München auf unbestimmte Zeit Bayern München muss bis auf weiteres auf David Alaba verzichten. Der österreichische Aussenverteidiger fällt mit einem Oberschenkelverletzung auf unbestimmte Zeit aus.

Muskelfaserriss im Oberschenkel: David Alaba fehlt Bayern München auf unbestimmte Zeit (Bild: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER)

(sda/dpa)

Alaba erlitt vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag in Leipzig (1:1) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels und dürfte dem deutschen Meister mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Bayern-Trainer Niko Kovac muss daher für den Auftakt in die Champions-League-Saison am Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad und am kommenden Bundesliga-Wochenende gegen den 1. FC Köln auf der Position des linken Verteidigers umplanen.