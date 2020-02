Davos holt finnischen Stürmer Der HC Davos verpflichtet für den Rest der laufenden Saison den Finnen Jesse Mankinen. Der 28-jährige Flügelstürmer stösst von den Lahti Pelicans zu den Bündnern. 14.02.2020, 14.30 Uhr

SaiPa-Stürmer Jesse Mankinen (rechts) im August 2014 im Zweikampf mit Zugs Alessio Bertaggia KEYSTONE/SIGI TISCHLER

(sda)

Mankinen absolvierte in dieser Saison 39 Spiele mit den Pelicans, dem Tabellendrittletzten der finnischen Liiga, und sammelte dabei elf Skorerpunkte. Er trifft anfangs nächster Woche in Davos ein und wäre am Dienstag im Heimspiel gegen Zug spielberechtigt.