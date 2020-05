Der Bundesliga-Start wird um einen Tag verschoben Die deutsche Fussball Liga schiebt die Wiederaufnahme der Bundesliga um einen Tag nach hinten. Entgegen einer ersten Planung vom Mittwoch werden die ersten Spiele am Samstag, 16. Mai, ausgetragen. 07.05.2020, 14.01 Uhr

Ab dem 16. Mai steht die Bundesliga wieder im Sport-Fokus KEYSTONE/EPA/ARMANDO BABANI

(sda)

Der Entscheid, auf ein Spiel am Freitag, 15. Mai, zu verzichten, ist der exakten Umsetzung der Anordnung von Seiten der Politik geschuldet, wie nach der (Video-)Versammlung der 36 Profi-Vereine bekannt wurde. Am Mittwoch hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Minister der 16 Bundesländer einen Bundesliga-Start in der zweiten Mai-Hälfte erlaubt.

Die 26. Runde findet nun am 16./17. Mai statt - mit dem Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke. Titelverteidiger und Leader Bayern München trifft auswärts auf Aufsteiger Union Berlin, das vom Schweizer Urs Fischer trainiert wird. Die 26. Runde wird am Montag, 18. Mai, mit der Partie Werder Bremen - Bayer Leverkusen abgeschlossen.

Die neun ausstehenden Runden werden bis zum Wochenende vom 27./28. Juni gespielt. Das macht zwei Wochentagsrunden nötig. Der Cupfinal findet wohl Anfang Juli statt.