Desplanches als Schnellster und mit Landesrekord im WM-Final Jérémy Desplanches qualifiziert sich in Gwangju mit Schweizer Rekord für den WM-Final über 200 m Lagen. Die 1:56,73 des Europameisters werden von keinem anderen Schwimmer unterboten.

Jérémy Desplanches über 200 m Lagen in Gwangju auf dem Brust-Abschnitt (Bild: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER)

(sda)

Desplanches schlug in Südkorea im WM-Halbfinal in 1:56,73 an. Damit verbesserte er seinen Landesrekord, den er vor zwei Jahren in Budapest ebenfalls im WM-Halbfinal aufgestellt hatte, um 13 Hundertstel. In Gwangju dominierte der 24-jährige Genfer seinen Halbfinallauf vom Start weg und lag er durchwegs in Führung. Auch im zweiten Halbfinal war kein anderer Athlet schneller als Desplanches, der schon am Morgen im Vorlauf als Vierter überzeugt hatte. Zweitschnellster am Mittwoch war der Deutsche Philipp Heintz in 1:56,95.

Im Final am Donnerstagnachmittag über die kürzere Lagen-Distanz gehört Desplanches nun erst recht zu den Anwärtern auf eine Medaille. Die letzte Swiss-Swimming-Auszeichnung im 50-m-Becken liegt bereits zwölf Jahre zurück. In Melbourne hatte die Tessinerin Flavia Rigamonti über 1500 m Crawl Silber gewonnen.

Desplanches seinerseits war Anfang August 2018 in Glasgow als erster männlicher Schweizer Schwimmer Europameister geworden. Sein grosses Ziel, seit der Genfer im Frühling 2014 nach Nizza zum französischen Erfolgstrainer Fabrice Pellerin stiess, ist eine Top-5-Platzierung an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio. In Südkorea erbrachte Desplanches einmal mehr den Beweis, dass er sich auf dem richtigen Weg befindet.