DFB-Beratungen über Cheftrainer Löw am 4. Dezember Die Spitze des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) will am 4. Dezember über die Situation der Nationalmannschaft und die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw beraten. 23.11.2020, 12.28 Uhr

In der Kritik: Am 4. Dezember berät der DFB über die Zukunft von Bundestrainer Jogi Löw KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

(sda/dpa)

DFB-Direktor Oliver Bierhoff werde dann in einer Präsidiumssitzung eine Analyse des jüngsten 0:6-Debakels in Spanien und der «Gesamtentwicklung der Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren» vorstellen, teilte der Verband.

Der umstrittene Löw solle Zeit für eine grundlegende Aufarbeitung der Lage bekommen. «Sportlich, um die Ursachen der deutlichen Niederlage von Sevilla zu analysieren. Und persönlich, um die eigene grosse Enttäuschung zu verarbeiten. Das gehört sich so», hiess es in der Mitteilung. Nach der Sitzung werde der DFB «zum gegebenen Zeitpunkt über Ergebnisse der Beratungen und nächste Schritte informieren».