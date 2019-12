DiDomenico nur noch diese Saison bei den SCL Tigers Chris DiDomenico verlässt die SCL Tigers Ende Saison. Der 30-jährige Kanadier zieht die Option auf eine Verlängerung des Vertrages nicht. 27.12.2019, 16.50 Uhr

(sda)

DiDomenico trug in der Saison 2014/15 mit 32 Toren und 66 Assists in 62 Meisterschaftsspielen massgeblich zum Wiederaufstieg der Emmentaler in die National League bei. In der laufenden Saison ist er mit acht Treffern und 18 Assists der zweitbeste Skorer der Langnauer. DiDomenico soll dem Vernehmen nach zu Fribourg-Gottéron wechseln, eine Bestätigung steht aber noch aus.