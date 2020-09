Djokovic beim Auftakt ohne Probleme Novak Djokovic kennt bei seinem Einstieg ins French Open keinerlei Probleme. Der Weltranglistenerste deklassiert den Schweden Mikael Ymer (ATP 80) in nur 97 Minuten 6:0, 6:2, 6:3. 29.09.2020, 18.03 Uhr

Nicht aus der Balance geraten: Novak Djokovic bei seinem Einstieg ins diesjährige French Open KEYSTONE/AP/Michel Euler

(sda)

Der bedauernswerte Ymer brachte bei guten Bedingungen mit geschlossenem Dach nur gerade drei seiner zwölf Aufschlagspiele durch.

In der 2. Runde dürfte es für Djokovic am Donnerstag kaum viel schwieriger werden. Er trifft auf den Litauer Ricardas Berankis (ATP 66), gegen den er in zwei Partien keinen Satz verloren hat. Sorgen bereiten könnte dem Serben höchstens der Arm, der ihm verschiedentlich etwas Schmerzen bereiten zu schien.

Seine eindrückliche Bilanz in diesem Jahr steht neu jedenfalls bei 32:1 Siegen. Die einzige Niederlage war die Disqualifikation beim US Open, als er mit einem Ball eine Linienrichterin traf.