Djokovic zieht souverän in die Halbfinals ein Die Weltnummer 1 Novak Djokovic darf weiter auf den sechsten Triumph an den ATP Finals, den ersten seit fünf Jahren, hoffen. 20.11.2020, 16.57 Uhr

Ins Schwitzen gekommen, aber sicher in den Halbfinal eingezogen: Novak Djokovic KEYSTONE/AP/Frank Augstein

(sda)

Im entscheidenden dritten Gruppenspiel setzte sich der Serbe 6:3, 7:6 (7:4) gegen den Deutschen Alexander Zverev durch und qualifizierte sich so für die Halbfinals. Dort trifft er am Samstagnachmittag auf den US-Open-Champion Dominic Thiem. Im letzten Jahr verlor Djokovic in der Vorrunde gegen den Österreicher und schied aus.

Zverev muss sich vor allem über einen miserablen Start ärgern. Der Masters-Sieger von 2018 verlor die ersten sieben Punkte der Partie und geriet innert kürzester Zeit 0:3 in Rückstand. Danach agierte er vor allem bei eigenem Aufschlag stark, konnte aber Djokovic nie den Service abnehmen. Im Tiebreak des zweiten Satzes führte der Deutsche 2:0, konnte aber in der Folge nur noch zwei Punkte gewinnen. Nach 1:36 Stunden besiegelte Djokovic den Sieg mit einer starken Vorhand.

Den zweiten Halbfinal werden am Samstagabend der Russe Daniil Medwedew und der Spanier Rafael Nadal austragen.