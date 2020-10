Doch kein Wechsel: Liverpool bleibt bei Liverpool Xherdan Shaqiri bleibt beim FC Liverpool. Diesen Fakt, der bereits seit Montagabend mit Schluss des internationalen Transferfensters klar ist, begründet der 28-Jährige nun im Rahmen des Nati-Camps. 06.10.2020, 09.32 Uhr

Xherdan Shaqiri (rechts) bleibt nun doch weiterhin beim englischen Meister Liverpool KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER

(sda)

«Die Medien schreiben viel. Ich habe einen langfristigen Vertrag bei Liverpool», sagte Shaqiri in einem SFV-Interview zu den Gerüchten über einen angeblichen Absprung und fügte an: «Ich fühle mich auch wirklich wohl. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und in Zukunft will ich dort wieder Fuss fassen und der Mannschaft helfen, wenn ich meine Einsatzzeit erhalte.» Shaqiri trägt seit dem Sommer 2018 das Dress der Reds. Dabei kam er zu 42 Voll- und Teilzeit-Einsätzen und schoss acht Tore.

Nun will der 82-fache Internationale die Woche mit der Nationalmannschaft nutzen, um in den Partien gegen Kroatien (am Mittwoch) und in der Nations League gegen Spanien (Samstag) und Deutschland (Dienstag) Spielpraxis zu sammeln. Nach mehreren Verletzungspausen hofft der Schweizer, der unlängst im Ligacup einen Freistoss herrlich versenkte, dass sich nun wieder eine Tür öffnet. In den ersten vier Premier-League-Saisonpartien setzte Liverpools Trainer Jürgen Klopp allerdings nicht auf Shaqiri.