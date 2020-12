Frankreich Domenech soll Nantes retten Raymond Domenech, ehemaliger französischer Nationaltrainer, der seit dem WM-Debakel von 2010 keine Mannschaft mehr gecoacht hat, soll bis Ende Saison Nantes übernehmen. 23.12.2020, 14.43 Uhr

Raymond Domenech hielt sich fern vom Trainergeschäft, seit er nach der Fussball-WM 2010 entlassen worden ist, nachdem er mit Frankreich als Gruppenletzter in der Vorrunde ausschied. KEYSTONE/AP/MICHEL SPINGLER

(sda)

Domenechs Comeback ist eine Überraschung.

Der Trainerwechsel soll vom Klub am Donnerstag bestätigt werden. Der 68-jährige Domenech benötigt wegen seines Alters ausserdem das Okay des französischen Verbandes. Beim Auswärtsspiel von Nantes in Lyon am Mittwochabend trug Domenech noch nicht die Verantwortung.

Nantes belegt in der Ligue 1 derzeit den 15. Platz mit 3 Punkten Reserve auf den Barrage-Platz.