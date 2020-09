Dominic Thiem und Serena Williams sicher in Runde 2 Dominic Thiem und Serena Williams ziehen am French Open souverän in die 2. Runde ein. 28.09.2020, 15.16 Uhr

Serena Williams schlägt gegen ihre Landsfrau Kristie Ahn auf - und gewinnt nach Anlaufschwierigkeiten klar Dominic Thiem diktiert das Geschehen gegen Marin Cilic

Thiem bezwang den Kroaten Marin Cilic in gut zwei Stunden 6:4, 6:3, 6:3. Zweimal, zu Beginn des ersten und des dritten Satzes, liess sich der Vorjahresfinalist und US-Open-Sieger den Service abnehmen. Dennoch setzte sich der 27-jährige Österreicher ohne grösseren Kräfteverschleiss in 2:06 Stunden durch. In der zweiten Runde trifft er auf den Qualifikanten Jack Sock.

Thiem hat in den vergangenen vier Jahren in Roland Garros stets mindestens die Halbfinals erreicht. 2018 und 2019 unterlag er jeweils im Final Rafael Nadal.

Auch Serena Williams ist erfolgreich ins Turnier gestartet. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin setzte sich gegen die amerikanische Landsfrau Kristie Ahn nach Anlaufschwierigkeiten 7:6 (7:2), 6:0 durch. Ihre nächste Gegnerin ist die Bulgarin Tsvetana Pironkova (WTA 157).