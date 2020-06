Don Nachbaur neuer Headcoach des SCB Der SC Bern setzt den kanadisch-österreichischen Doppelbürger Don Nachbaur als neuen Headcoach ein. 15.06.2020, 14.13 Uhr

Der SC Bern hat einen neuen Headcoach KEYSTONE/ANTHONY ANEX

(sda)

Der 61-Jährige unterschrieb beim 16-fachen Schweizer Meister einen Vertrag über zwei Jahre. Nachbaur, der Hans Kossmann ablöst, war zuletzt in der Slowakei bei Zvolen tätig.

Nachbaur hat als Center 234 Partien in der NHL absolviert. Die Trainerkarriere begann er 1994 in der Juniorenliga WHL, in der er mit Unterbrüchen insgesamt 19 Jahre als Headcoach tätig war. In der Saison 2009/10 übte er das gleiche Amt in der AHL bei den Binghamton Senators aus. Von Juni 2017 bis November 2018 war er Trainerassistent bei den Los Angeles Kings, ehe er zusammen mit Headcoach John Stevens entlassen wurde.